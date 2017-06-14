Украина обвинила Россию в изменении демографического состава Крыма

Россия осуществляет действия, способствующие изменению демографического состава Крыма. Об этом заявили сегодня в Киеве.

К вышеупомянутым действиям, по словам члена украинского правительства Георгия Туки, относится содействие в переселении на полуостров, которое власти РФ якобы оказывают российским военным и их семьям. Тука выразил возмущение сложившейся ситуацией, назвав ее «недопустимой».

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что украинские политики разработали план по возвращению вошедшего в состав Российской Федерации Крыма. В Киеве уверяют, что полуостров снова станет украинским через 30 лет.