Украина обвинила Россию в изменении демографического состава Крыма
14 июня 2017, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
Россия осуществляет действия, способствующие изменению демографического состава Крыма. Об этом заявили сегодня в Киеве.
К вышеупомянутым действиям, по словам члена украинского правительства Георгия Туки, относится содействие в переселении на полуостров, которое власти РФ якобы оказывают российским военным и их семьям. Тука выразил возмущение сложившейся ситуацией, назвав ее «недопустимой».
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что украинские политики разработали план по возвращению вошедшего в состав Российской Федерации Крыма. В Киеве уверяют, что полуостров снова станет украинским через 30 лет.