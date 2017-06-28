ЕС официально продлил экономические санкции против России

Евросоюз принял официальное решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России.

Председатель Евросовета Дональд Туск ранее 22 июня сообщал, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических антироссийских санкций на полгода "из-за недостаточного выполнения Минских соглашений". "Решение принято", — сообщил источник РИА Новости. Срок действия антироссийских санкций истекал 31 июля.

Замглавы МИД Алексей Мешков заявил, что очередное продление санкций вызывает только сожаление. Дипломат напомнил, что независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках неоднократно показывали, что от санкций прежде всего страдает экономика самих стран ЕС. Но, как сказал Мешков, "опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал".