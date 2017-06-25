Украинская семья поселилась в Германии под видом сирийских беженцев

У семьи из Украины все получилось, но, как говорится, на всякого мудреца довольно простоты. Украинцы благополучно проникли в Германию под видом беженцев из САР и получили убежище, и если б не хвастовство…

Украинские граждане проникли в Германию как сирийские беженцы и в этом статусе им удалось получить убежище для мигрантов в городе Мюнстер, пишут «Известия».

Семья приехала из Украины в Германию в 2014 году и до сей поры вокруг этой семьи все было тихо. Но украинцы стали распространяться приятелям о своей «сообразительности» и о том, как ловко они обманули власти. Эти примеры хвастовства дошли и до самих чиновников, которые тут же отменили для семьи статус беженцев и лишили убежища.

Теперь у хитрой украинской семьи одна надежда: они хотят доказать правовой принцип о защите законных ожиданий, по которому граждане могут быть уверены в однажды принятом решении чиновников.