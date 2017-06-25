В Турции грузовик сбил 12-летнюю россиянку

В турецкой Анталье, неподалеку от курортного города Кемер, грузовик сбил 12-летнюю туристку из России. Вероника Перетягина переходила дорогу по пешеходному переходу, но водитель грузовика и не подумал сбавить скорость.

Несколько метров он протащил девочку на своем капоте. Вероника сильно ударилась головой о лобовое стекло. На «скорой» девочку отвезли в больницу, о ее состоянии ничего неизвестно. Никаких подробностей инцидента: с кем в этот момент находилась россиянка, где были ее родители, агентство Ihlas не приводит.