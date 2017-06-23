Михаил Саакашвили боится остаться без украинского гражданства

Бывший президент Грузии, а ныне скандальный политик Украины Михаил Саакашвили 23 июня в интервью грузинским СМИ заявил, что устроит акции протеста, если Петр Порошенко лишит его украинского гражданства.

С чего Саакашвили решил, что президент Украины станет лишать его гражданства, непонятно, но очевидно, что эта тема уже где-то обсуждалась в политической среде страны, сообщает ТАСС.

В случае, если президент Украины попробует лишить Михаила Саакашвили гражданства, экс-губернатор Одесской области грозит устроить на улицах массовые акции протеста. Саакашвили при этом заявляет, что продолжит свою борьбу за укрепление демократии на Украине и в Грузии, где на него, кстати сказать, возбуждено уголовное дело.