В Турции туристов штрафуют за недоеденную пищу

Пока необычный штраф распространяется на туристов одного из турецких отелей, но инициатива вполне может прижиться на все отели Турции. Постояльцев стали штрафовать за недоеденные блюда в ресторане.

Туристам в турецком отеле выписывают штраф за оставленную на тарелках еду, сообщает на своей страничке «ВКонтакте» пользователь Марьяна Лешукова. Штраф выписывают за объедки, оставленные после шведского стола. Штраф небольшой, 10 долларов, но за исполнением правила доедать все до крошки пристально следят сотрудники отеля.

Большинство пользователей с пониманием отнеслись к отельерам: еду надо уважать и не жадничать. Но где хваленая российская смекалка? До сих пор никто не догадался, что объедки можно назвать невкусными.