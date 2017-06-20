На центральном вокзале Брюсселя после взрыва застрелили шахида

На центральном вокзале Брюсселя сегодня вечером произошел взрыв. Устроившего его мужчину ликвидировали полицейские.

О террористическом акте в столице Бельгии некоторое время назад сообщили местные СМИ. Согласно данным, попавшим в распоряжение журналистов, правоохранительные органы эвакуировали людей после небольшого взрыва на центральном городском вокзале. О возможных жертвах происшествия не сообщается.

Исполнителя теракта в ходе перестрелки ликвидировали сотрудники бельгийской полиции. На мужчине был одет пояс смертника. Полиция Брюсселя в своем микроблоге в Twitter заверила, что держит ситуацию под контролем.