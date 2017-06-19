В США официально презентовали новую модификацию Boeing

Boeing официально представил новую модификацию узкофюзеляжного авиалайнера 737 Max 10, предполагающую увеличение максимального числа пассажиров; это крупнейшая модель производимых компанией узкофюзеляжных самолетов.

«Наши клиенты попросили нас сделать этот самолет больше», - заявил президент Boeing Commercial Airplanes Кевин МакАлистер. Он отметил, что в ближайшие 20 лет в мире потребуется 41 тысяча лайнеров для коммерческих перевозок — Boeing намеревается удерживать здесь свою нишу и расширять её.

В течении этой недели специалисты предоставят данные об осуществленных сделках касательно передачи 240 самолетов в рамках салона ParisAirShow-2017. Стоимость одного воздушного транспорта составляет 124,7 миллионов долларов.

Boeing привлек ряд авиализинговых компаний, чтобы поддержать интерес к новому лайнеру. Компании, занимающиеся лизингом самолетов, становятся все более важными клиентами для авиастроителей.

Airbus обогнал Boeing в этом растущем и все более популярном авиасегменте, пишут СМИ.

Напомним, компания Airbus представила новую версию самого крупного в мире пассажирского самолета серийного производства А380.