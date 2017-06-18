Airbus презентовал новую версию крупнейшего в мире пассажирского самолета
18 июня 2017, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
Компания Airbus представила новую версию самого крупного в мире пассажирского самолета серийного производства А380. Об этом сообщается на сайте и в Twitter производителя.
Постройка A380plus обойдется на 13% дешевле, чем первого варианта лайнера. В конструкцию крыльев внесены изменения, они дадут возможность улучшить аэродинамику воздушного судна и сэкономить до 4% топлива.
Салон самолета также был переоборудован. Новый лайнер станет более экономичным и вместительным за счет оптимизированного пространства салона, позволяющего добавить больше кресел для пассажиров.
Airbus А380 — первый полностью двухпалубный пассажирский самолет, является крупнейшим пассажирским авиалайнером в мире. Airbus A380 совершил свой первый коммерческий рейс в 2007 году.