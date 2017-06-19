Ватикан разрабатывает юридические основания для отлучения мафиози от церкви

В заявлении Ватикана говорится, что настало время разработать возможность отлучения от церкви за коррупцию и членство в мафиозных организациях. Римско-католическая церковь может ввести особые наказания для мафиози.

Напомним, что в июне 2014 года папа Римский Франциск совершил мессу в городке Кассано Ионико во время пастырской поездки в южную и одну из самых бедных областей Италии - в Калабрию. Понтифик заявил в ходе мессы, что отлучил мафию от церкви, так как мафиози "поклоняются злу". Тогда понтифик раскритиковал не только сицилийскую мафию, но и калабрийскую преступную группировку Ндрангета.

Официально отношения между церковью и организованной преступностью не урегулированы, пока у Ватикана нет четких юридических оснований для такого отлучения.