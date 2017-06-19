Фургон протаранил людей, вышедших из мечети в Лондоне, есть жертвы и раненые

Минивэн въехал в толпу людей, которые выходили из мечети Финсбери Парк в британской столице. В результате наезда автомобиля на людей в Лондоне погибли два человека, еще как минимум 10 человек пострадали в результате инцидента.

Как пишет Evening Standard со ссылкой на очевидцев, после того, как автомобиль врезался в людей, из него выскочил вооруженный ножом молодой человек, который нанес им несколько ударов прохожим. Полицейские задержали одного человека.

По данным телеканала Sky News, двум людям, которые находились в фургоне, удалось скрыться с места происшествия.

По данным СМИ, очевидцы сами повалили водителя фургона на землю и передали полиции.