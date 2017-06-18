Иран нанес удар по базам террористов в Сирии

Вооруженные силы Ирана сегодня вечером нанесли удар по базам террористов, расположенным на востоке Сирии.

Об этом некоторое время назад сообщило агентство Tasnim. Уточняется, что Иран использовал против боевиков баллистические ракеты средней дальности. Информацией о жертвах среди террористов СМИ пока не располагают.

Предполагается, что попавшие под иранский удар боевики причастны к организации теракта на территории Тегерана. Напомним, инцидент произошел в начале июня. Злоумышленники устроили одновременную атаку на правительственные объекты, расположенные в иранской столице. В результате погиб один человек, больше десяти пострадали.