Вице-спикер Рады назвала киевский гей-парад экзаменом на преданность Европе

Организовав гей-парад в Киеве, украинцы сдали экзамен на преданность европейским ценностям. Такое мнение высказала вице-спикер Верховной Рады.

К этим ценностям, по словам Ирины Геращенко, относится право людей на свободу личного самовыражения. Кроме того, политик осудила националистов, напавших на участников ЛГБТ-акции и охранявших их полицейских. Геращенко напомнила, что проявление насилия противоречит библейским заповедям.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о том, что представители украинских радикальных группировок избили двух человек, присоединившихся к гей-маршу. Кроме того, в ходе шествия произошли столкновения между националистами и стражами порядка, в результате были задержаны 6 человек.