Участников киевского гей-парада избили после окончания акции

В Киеве неизвестные избили двух участников прошедшего сегодня в городе гей-парада.

Инцидент произошел возле метро. Как пишут украинские СМИ, нападавших было пятеро. Какие травмы получили избитые ими люди, не уточняется.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что украинские националисты заблокировали центр Киева, чтобы помешать проведению акции, организованной ЛГБТ-сообществом. На данный момент известно, что в столкновениях с радикалами пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. По итогам проведения гей-парада в полицию попали 6 представителей ультраправых движений. Журналисты выяснили, что задержанные будут оштрафованы.