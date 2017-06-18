Националисты блокировали центр Киева, чтобы помешать гей-параду

Представители ЛГБТ-сообществ очень хотели бы пройтись парадом по Киеву, но им мешают националисты. До сих пор ни один гей-парад или выступление лесбиянок не обходилось без участия «Правого сектора».

«Правосеки» Украины не дают возможности ходить парадами по Киеву ни геям, ни лесбиянкам, сообщает «Лента.ру».

Запланированный гей-парад в центре Киева закончился даже не начавшись. Активисты украинского движения «Правый сектор» блокировали Парк Шевченко и прилегающие улицы, где планировалось шествие представителей секс-меньшинств. Ранее активистов ЛГБТ-сообществ предупредили в социальных сетях о том, что навстречу их маршу двинется другой, альтернативный, так сказать, который устроят националисты. При этом геев предупредили, что бить их не будут. В гей-параде должны были участвовать до пяти тысяч человек, но пока нет ни одного.