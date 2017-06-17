В Белом доме допустили возможность изменения закона об антироссийских санкциях

Администрация президента Соединенных Штатов может внести изменения в принятый сенатом закон о расширении антироссийских санкций. Об этом стало известно СМИ.

Источник в Белом доме рассказал Politico, что в ближайшее время данный вопрос будет обсужден с сенаторами-республиканцами. Необходимость внесения корректив в документ собеседник издания объяснил тем, что в своем нынешнем виде он может стать препятствием для налаживания диалога с Россией.

Напомним, американские законодатели одобрили расширение санкций в отношении Москвы на этой неделе. Президент США Дональд Трамп данный документ еще не подписал.