В Италии предложили заменить пляжную обувь наклейками

Итальянская компания Nakefit создала новый вид обуви, который может прийти на смену пляжным шлепанцам. Новинка представляет собой наклейку на ступни. Это уникальное изобретение позволяет сделать отдых на пляже комфортным.

Никакой песок никуда не забивается, ноги не печет горячий песок, и даже можно с такими наклейками плавать как в море, так и в бассейне. Также необычная обувь защитит владельца от инфекций, сообщает "Популярная механика".