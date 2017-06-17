СМИ назвали дату визита генсека НАТО на Украину

Генсек НАТО посетит Украину 9-10 июля. Об этом стало известно СМИ.

Согласно информации, поступившей в распоряжение телеканала «112 Украина», вместе с Йенсом Столтенбергом в страну пребудет делегация, в состав которой войдут другие представители руководства блока. Официально это сообщение пока не подтверждено.

Напомним, на прошлой неделе на Украине был принят закон, провозгласивший вступление в НАТО приоритетной внешнеполитической целью страны. В российском Министерстве иностранных дел произошедшее назвали «плохой новостью». В ведомстве считают, что перспектива присоединения к Североатлантическому альянсу создаст вокруг Украины напряженность.