Трамп заявил об отказе от политики Обамы в отношении Кубы

Политика США в отношении Кубы будет пересмотрена. Об этом несколько минут назад заявил Дональд Трамп.

Как и ожидали СМИ, действующий президент Соединенных Штатов решил отказаться от соглашений с Гаваной, заключенных при его предшественнике Бараке Обаме. Выступая в Майами, Трамп назвал сделку с Кубой, направленную на нормализацию отношений двух стран, «ошибочной» и «ужасной». Вместо этого договора Белый дом, по словам американского лидера, предложит Гаване новое соглашение. Переговоры по нему должны начаться в ближайшее время.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что Дональд Трамп пообещал освободить Кубу.