Трамп пообещал освободить Кубу

Соединенные Штаты принесут на Кубу свободу. Такое обещание сегодня дал Дональд Трамп.

В эти минуты президент США выступает на пресс-конференции в Майами. Ожидается, что он объявит об ужесточении политики в отношении Гаваны. В частности, Трамп, как стало известно СМИ, собирается ограничить связи американских компаний с кубинскими военными предприятиями.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Барака Обаму за его решения, направленные на нормализацию отношений с Кубой. В ноябре прошлого года, спустя несколько дней после смерти Фиделя Кастро новый глава Белого дома заявил, что политика Обамы будет пересмотрена.