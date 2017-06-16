Яхта российского миллиардера загородила туристам вид на статую Свободы в США
16 июня 2017, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]
Российский миллиардер Евгений Швидлер пришвартовал свою яхту Le Grand Blue, высота которой составляет 112 м, возле берегов Нью-Йорка таким образом, что она загородила вид на статую Свободы.
Американцы возмущены, но наказать россиянина не могут - по законам США, миллиардер ничего не нарушает. Особенно недовольны туристы, которые из-за яхты российского миллиардера не могут увидеть один из главных символов США.
Яхта Le Grand Bleu перешла Швидлеру от его друга Романа Абрамовича. Она является одной из крупнейших частных яхт в мире.
По словам капитана одного из кораблей Джима Чамберса, такого безобразия в гавани он не видел за 50 лет своей практики. «Я считаю, что они просто сокращают эксплуатационные расходы, экономя на плате за стоянку в доке», — отметил Чамберс, передает Forbes.