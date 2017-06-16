Порошенко рассказал, как из-за большой любви к жене делал уколы ее пациентам

Президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая в пятницу на праздничном торжестве в честь Дня медицинского работника в Мариинском дворце, что в молодости ставил уколы пациентам вместо своей жены Марины.

Как отметил Порошенко, для того, чтобы работать врачом, надо очень любить свою профессию. И он это точно знает, поскольку, когда его жена училась, он каждую ночь ходил вместе с ней на ночные дежурства, "потому что очень любил и люблю её", заявил украинский лидер. Порошенко позволял ей отсыпаться на дежурствах и ходил делать уколы больным вместо нее. "Еще тогда понял, насколько это тяжелый и очень благодарный труд", - отметил президент Украины.