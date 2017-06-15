Климкин: Встреча Трампа и Порошенко‍ состоится

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретится с Петром Порошенко. Главной темой переговоров станет двустороннее взаимодействие.

Главы государств собираются обсудить вопросы давления на Россию, выполнение Минских соглашений и предоставление международному сообществу "доступа к оккупированному Крыму". Также украинский министр отметил, что точную дату переговоров объявят в ближайшее время.

По словам Климкина, в ближайшее время Петр Порошенко планирует встретиться и с другими мировыми лидерами, передает РИА Новости.