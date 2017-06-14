Порошенко заявил о необходимости продления режима АТО в Донбассе
14 июня 2017, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко рассказал, почему украинские власти не отменяют режим антитеррористической операции на территории Донбасса.
Заявление президента Украины цитирует его пресс-служба. Как следует из сообщения, Порошенко считает, что в случае отмены АТО страна станет беззащитной перед внешней агрессией.
Напомним, Киев начал антитеррористическую операцию на юге Украины после образования весной 2014 года Донецкой и Луганской народных республик. Жертвами вспыхнувшего вслед за этим вооруженного конфликта между армией страны и ополченцами стали десятки тысяч человек.
Накануне «Аргументы недели» писали о том, что за отмену режима АТО высказался секретарь украинского Совнацбеза Александр Турчинов.