Порошенко заявил о необходимости продления режима АТО в Донбассе

Петр Порошенко рассказал, почему украинские власти не отменяют режим антитеррористической операции на территории Донбасса.

Заявление президента Украины цитирует его пресс-служба. Как следует из сообщения, Порошенко считает, что в случае отмены АТО страна станет беззащитной перед внешней агрессией.

Напомним, Киев начал антитеррористическую операцию на юге Украины после образования весной 2014 года Донецкой и Луганской народных республик. Жертвами вспыхнувшего вслед за этим вооруженного конфликта между армией страны и ополченцами стали десятки тысяч человек.

Накануне «Аргументы недели» писали о том, что за отмену режима АТО высказался секретарь украинского Совнацбеза Александр Турчинов.