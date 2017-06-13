Турчинов: Киеву пора отменить военную операцию в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал отменить военную операцию в Донбассе.

По словам главы СНБО, украинская сторона должна отменить военную операцию в зоне конфликта в Донбассе и перейти к новому формату "защиты" страны.

"Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО", - заявил Турчинов. Он отметил, что антитеррористическая операция (АТО) выполнила очень много важных задач.