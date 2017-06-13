Глава Uber уходит в отпуск на неопределенный срок

Основатель и гендиректор онлайн-сервиса такси Uber Трэвис Каланик уйдёт в отпуск на неопределённый срок. В разосланном сотрудникам письме Каланик сообщает, что решение принято в том числе в связи со смертью его матери.

Каланик отметил, что будет вмешиваться только в принятие крупных стратегических решений, пишет газета. Отпуск необходим Каланику для того, чтобы "стать лидером, который нужен компании". Многочисленные разбирательства вокруг компании также заставили его задуматься и пересмотреть своё отношение к некоторым вещам.

Речь идет о нарушениях корпоративной этики со стороны Трэвиса Каланика и том, как в компании расследовали случаи изнасилования клиенток водителями и сексуального домогательства со стороны одного из менеджеров сервиса такси. Uber также была уличена в использовании специального программного обеспечения для уклонения от проверок и слежки за конкурентами.

Uber ─ сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.