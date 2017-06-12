Прокуратура Турции: Андрей Карлов был убит по приказу сторонников Гюлена

В Турции прокуратура Ангары сделала важное заявление по поводу убийства посла РФ в Турции Андрея Карлов. В ходе расследования убийства российского дипломата установлено, что Карлов был убит по приказу сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов").

По данным следствия, исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью членами организации FETO. Следствием установлено, что Алтынташ встречался с одним из фетхуллахистов в отеле на Кипре, и там на встрече ему дали инструкции, как убить посла, - передает ТАСС.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист стрелял дипломату в спину.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", расследование убийства проводят и турецкие правоохранительные органы Турции.