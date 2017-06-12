Россиян на Украину планируют пускать только после предварительного оповещения

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выступил за создание системы, при которой россияне будут обязаны оповещать через интернет о своих намерениях посетить Украину.

По мнению главы МИД Украины, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, чтобы "это не было абсолютно неконтролируемо". Как передает "Интерфакс", реализация предложения Климкина, который на днях сообщил о готовности ввести визовый режим с Россией, может занять несколько месяцев.

Напомним, что пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Украины, заявлял, что переход к визовому режиму нанесет огромный ущерб Украине. По его словам, введение или отмена виз обычно осуществляются на основе взаимности.