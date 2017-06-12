За первые 30 часов действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом им воспользовались 1894 украинцев, сообщает Госпогранслужба страны. Двоим гражданам отказали в пересечении границы.

78% граждан незалежной, въехавших в ЕС без виз, пересекли границу на автомобилях, 22% - через пункты пропуска аэропортов. Больше всего украинцев - около 950 человек - отправились в Польшу.



«Безвиз» вступил в силу с нуля часов 11 июня. Проезд в страны ЕС для украинцев осуществляется по биометрическим паспортам. Граждане Украины получили доступ в Шенгенскую зону на 90 дней в туристических, предпринимательских и семейных целях.



