Ле Пен не смогла избраться во французский парламент в первом туре выборов

Марин Ле Пен не смогла набрать 50% по итогам прошедших сегодня парламентских выборов. Теперь ей предстоит участвовать во втором туре.

Согласно последним данным, в своем избирательном округе политик набрала около 45%. Во втором туре ей будет противостоять Анн Роке, выдвинутая движением «Вперед, республика». Ее результат – в районе 16%. Чтобы избраться в законодательный орган, Ле Пен необходимо во втором туре победить простым большинством голосов.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что Марин Ле Пен поставила под сомнение легитимность состоявшихся во Франции парламентских выборов. Политик назвала явку избирателей катастрофически низкой.