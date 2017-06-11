Ле Пен заявила о катастрофически низкой явке на парламентских выборах

Явка на выборах во французский парламент является катастрофически низкой. Об этом заявила Марин Ле Пен.

По словам политика, такая явка ставит под сомнение результаты голосования. При этом число французов, пришедших на выборы, Ле Пен не назвала. Известно, что по состоянию на 17.00 по местному времени явка составляла около 40%.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» опубликовали предварительные итоги прошедших во Франции выборов. Согласно информации, обнародованной французским МВД, по итогам голосования уверенную победу одерживает движение Эммануэля Макрона, которому Ле Пен проиграла в ходе состоявшихся месяц назад президентских выборов.