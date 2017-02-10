Главком ВВС Литвы уволен за решение ремонтировать вертолет в России

Отправить на ремонт вертолет «Ми-8» в Россию разумно и логично: где лучше всего отремонтируют российский вертолет, если не в России? Но командующий ВВС Литвы за такое решение потерял свое кресло.

Главком военно-воздушных сил Литвы полковник Аудронис Навицкас 10 февраля уволен с поста, сообщает портал Delfi.

Уволил главкома ВВС его непосредственный начальник – министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Министр принял это решение после проведенного внутреннего расследования в отношении главы ВВС.

Полковник Навицкас не просто уволен с должности, он отправлен в резерв, откуда дорога одна – в запас. В приказе об увольнении полковника так и сказано, что он не выполнил установку не обслуживать вертолеты в России.