Британские гвардейцы задали такую загадку, которую никто не отгадал (ВИДЕО)
10 февраля 2017, 17:22 [ «АН-онлайн» ]
Умение гвардейцев Великобритании маскироваться вызвало восхищение пользователей Интернета. На предложенном видео надо было найти двенадцать замаскированных солдат, и эту задачу не выполнил никто.
Один из гвардейцев прокомментировал происходящее скромно: «Обалдеть!», сообщает «Лента.ру».
Ролик с видеозагадкой был выложен на YouTube. Пользователи должны были в джунглях Брунея обнаружить дюжину кавалеристов британской гвардии. Никто из пользователей с этой задачей не справился: не был найден ни один солдат, хотя ролик просмотрели сотни человек.
Примечательно, что гвардейцы прячутся верхом, а не пешими, - такова их маскировка, что даже лошадей не видно.