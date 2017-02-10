Британские гвардейцы задали такую загадку, которую никто не отгадал (ВИДЕО)

Умение гвардейцев Великобритании маскироваться вызвало восхищение пользователей Интернета. На предложенном видео надо было найти двенадцать замаскированных солдат, и эту задачу не выполнил никто.

Один из гвардейцев прокомментировал происходящее скромно: «Обалдеть!», сообщает «Лента.ру».

Ролик с видеозагадкой был выложен на YouTube. Пользователи должны были в джунглях Брунея обнаружить дюжину кавалеристов британской гвардии. Никто из пользователей с этой задачей не справился: не был найден ни один солдат, хотя ролик просмотрели сотни человек.

Примечательно, что гвардейцы прячутся верхом, а не пешими, - такова их маскировка, что даже лошадей не видно.