В Великобритании увидели российский след в драке гвардейцев в Риге

В Великобритании обнаружили российский след в произошедшей в латвийской столице драке с участием двух солдат из Гренадерского гвардейского полка.

Как сообщает The Telegraph, гвардейцы зашли поужинать в один из ресторанов сети “Макдоналдс”, где они были атакованы неизвестными. Источник издания в британской армии заявил, что весь этот инцидент был изначально подстроен с целью выставить военных Великобритании в невыгодном свете. Якобы в ресторане даже находилась съемочная группа, чтобы записать дракут на видео, а затем отнести видеозапись в симпатизирующие России СМИ.

При этом в ряд латвийских СМИ процитировал слова отца одного из участников инцидента, который заявил, что именно британские солдаты начали драку, поскольку были пьяны. При этом отмечалось, что не было никакой съемочной группы, а видео сняли очевидцы на свои смартфоны.

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