Самую тяжелую женщину в мире доставят на лечение грузовым самолетом
10 февраля 2017, 17:23 [ «АН-онлайн» ]
Самой тяжелой женщиной в мире считается гражданка Египта Иман Ахмад Абдулати. В настоящий момент ее вес составляет около 500 килограммов, из-за чего женщина не может самостоятельно передвигаться.
К таким последствиям привел недуг, которую врачи называют как “слоновью болезнь” и “порок желез”. Помочь женщине вызвался индийский врач, который обратился к министру иностранных дел Индии Сушме Сварадж с просьбой оказать содействие Абдулати в получении визы, поскольку пациентка в силу своего состояния не может самостоятельно явиться в индийское консульство.
Женщина будет доставлена на лечение грузовым самолетом, который специально был модифицирован для ее транспортировки. Врач полагает, что лечение займет не один месяц.
Фото: twitter.com
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