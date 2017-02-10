Самую тяжелую женщину в мире доставят на лечение грузовым самолетом

Самой тяжелой женщиной в мире считается гражданка Египта Иман Ахмад Абдулати. В настоящий момент ее вес составляет около 500 килограммов, из-за чего женщина не может самостоятельно передвигаться.

К таким последствиям привел недуг, которую врачи называют как “слоновью болезнь” и “порок желез”. Помочь женщине вызвался индийский врач, который обратился к министру иностранных дел Индии Сушме Сварадж с просьбой оказать содействие Абдулати в получении визы, поскольку пациентка в силу своего состояния не может самостоятельно явиться в индийское консульство.

Женщина будет доставлена на лечение грузовым самолетом, который специально был модифицирован для ее транспортировки. Врач полагает, что лечение займет не один месяц.









Фото: twitter.com

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