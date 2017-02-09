Charlie Hebdo поместил на обложку Меркель с отрезанной головой

Издание Charlie Hebdo отметилось новой провокационной карикатурой. Обложку очередного номера немецкой версии сатирического еженедельника украсила Ангела Меркель. В руках канцлер ФРГ держит нож и отрезанную голову политика Мартина Шульца.

Таким образом в Charlie Hebdo решили поддержать своих коллег из журнала Der Spiegel, который ранее разместил похожую карикатуру на Дональда Трампа. Изображенный на рисунке американский лидер отрезал голову статуе Свободы. Данная публикация вызвала волну критики в Германии.

Charlie Hebdo не раз провоцировал скандалы своими карикатурами, которые многие находят неуместными и кощунственными. Так, в конце прошлого года издание пошутило на тему авиакатастрофы российского самолета Ту-154. Министерство обороны РФ жестко отреагировало на публикацию рисунка.