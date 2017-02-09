Новым генпрокурором США стал сторонник жестких мер в отношении России

В Соединенных Штатах назначили нового генерального прокурора – главу министерства юстиции. Им стал сенатор Джефф Сешнс.

Как отмечают СМИ, кандидатура Сешнса вызвала ожесточенные споры в сенате. Представители Демпартии категорически отказались за него голосовать.

Джефф Сешнс, назначенец Дональда Трампа, известен своими правоконсервативными взглядами. Ранее он выступал за усиление давления на Россию.

Напомним, пост американского генпрокурора стал вакантным после того, как его со скандалом покинула Салли Йейтс. Ее уволили за публичную критику антимусульманского указа президента страны Дональда Трампа.

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