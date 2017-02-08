Депутаты Черкасского облсовета подрались из-за выступления на русском языке - СМИ

Выступление на русском языке привело к тому, что между депутатами Черкасского облсовета завязалась потасовка, переросшая в итоге в драку.

Случилось это после того, как Борис Лебедцов, в настоящее время исполняющий обязанности директора гостиницы “Днепр”, начал читать свой доклад на русском языке. Представители партии “Свобода” призвали его перейти на украинский язык, на что Лебедцов ответил, что говорить по-русски ему удобнее. Решить возникший конфликт депутаты попытались кулаками, сообщает Infomist.ck.ua.

Стоит отметить, что ранее сегодня аналогичный инцидент, но без рукоприкладства, произошел и в Верховной Раде. Председатель парламента Андрей Парубий прервал выступление депутата от “Оппозиционного блока” и призвал с трибуны выступать только на украинском.

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