Трамп заявил об отсутствии точной информации о войне в Донбассе

Власти Соединенных Штатов не имеют ясного представления о том, что происходит в настоящее время в зоне конфликта на востоке Украины. Такое признание сделал американский президент Дональд Трамп.

На реплику ведущего Fox News о действиях пророссийских сил, «расширивших насилие» в Донбассе, Трамп ответил, что ему точно не известно, что там происходит. Президент высказал сомнение в том, что подразделения, виновные в обострении конфликта, кем-то контролируются. При этом Трамп пообещал, что его администрация обязательно разберется в ситуации.

Ранее во вторник «АН-онлайн» писали о том, что американский журнал Foreign Policy обвинил в разжигании конфликта в Донбассе власти Украины.

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