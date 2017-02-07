Foreign Policy обвинил Украину в разжигании войны в Донбассе

Официальный Киев, обвиняющий народные республики Донбасса и Кремль в обострении ситуации на юго-востоке Украины, сам занимается разжиганием конфликта. Такое мнение выразил автор статьи, появившейся накануне в американском журнале Foreign Policy.

В материале говорится о том, что украинские военные ранее регулярно вторгались на территорию, разделяющую противоборствующее стороны, чем спровоцировали ополчение на ответные действия. В результате перемирие было сорвано и начались полномасштабные боевые действия.

По мнению FP, власти Украины, в том числе президент Петр Порошенко, нацелены на силовое разрешение конфликта. При этом Соединенные Штаты, которые являются главным международным союзником Киева, не предпринимают никаких действий, чтобы предотвратить военный сценарий.

Напомним, в конце января подразделения украинских силовиков попытались перейти в наступление в районе Донецка. Развернувшиеся вслед за этим бои стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.

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