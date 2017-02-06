Фийон признал, что совершил ошибку, выплачивая деньги своей супруге

Кандидату в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийону пришлось извиняться перед согражданами из-за финансового скандала с супругой, который стоил ему падения рейтингов среди избирателей.

Ранее Фийон пообещал сняться с выборов, если станет фигурантом расследования, открытого против его супруги.



Следствие заподозрило Пенелопу Фийон в злоупотреблениях государственными фондами и незаконном присвоении активов на должности парламентского помощника своего мужа. 25 января прокуратура страны начала предварительную проверку. Чета Фийонов уже дала показания по делу о незаконном присвоении €500 тыс. из парламентских фондов, супругов допрашивали отдельно.

Скандал вокруг четы Фийон вспыхнул после того, как в СМИ появилась информация, что Пенелопа на протяжении восьми лет получала заработную плату как помощник депутата, не показываясь на рабочем месте. О ее деятельности в этом качестве ничего не было известно до последнего времени. В связи с расследованием в парламенте Франции прошли обыски.

После финансового скандала популярность кандидата в президенты из тройки лидеров начала резко падать. 6 февраля исследовательская компания Opinion Way опубликовала результаты опроса, согласно которому во второй тур президентских выборов во Франции выйдут экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Фийон, по данным социологов, получит поддержку только 20% избирателей.



