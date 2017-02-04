Участники митинга в Лондоне потребовали запретить Трампа

В Лондоне состоялся многотысячный митинг, участники которого выступили против миграционной политики Дональда Трампа.

Митингующие пришли к американскому посольству в столице Великобритании с плакатами, призывающими «запретить Трампа». Противники нового президента США обратились к британскому премьер-министру Терезе Мэй с требованием не пускать главу Белого дома в страну. Досталось от участников акции и самой Мэй, которая первой из руководителей государств встретилась с Дональдом Трампом в Штатах.

Напомним, в конце января американский лидер подписал указ, запрещающий въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Решение Трампа вызвало волну протестов по всему миру.