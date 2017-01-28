Нобелевские лауреаты раскритиковали антииммигрантский указ Трампа

Представители научного сообщества выступило резко против миграционной политики нового президента США Дональда Трампа.

Как пишет газета The Washington Post, петицию против указа Трампа об ограничении въезда мигрантов поддержали 11 лауреатов Нобелевской премии. Их имена не приводятся. Также, как утверждает издание, свои подписи под обращением поставили тысячи академиков.

Ранее стало известно, что глава Белого дома распорядился приостановить прием беженцев на 120 дней и ужесточил правила въезда в Соединенные Штаты Америки. Свое решение Дональд Трамп объяснил «защитой страны от приезда иностранных террористов».

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