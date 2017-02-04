Лавина накрыла группу горнолыжников в Италии

В итальянских Альпах в результате схода лавины группа горнолыжников оказалась погребена под снежными завалами. К настоящему моменту спасатели смогли извлечь только двоих человек.

Инцидент произошел на перевале Селла Невеа на севере страны, сообщает РИА Новости. Точное число людей, оказавшихся под завалами, пока неизвестно, предполагается, что группа состояла из шести или семи человек. Двоих из них спасателям удалось извлечь - один из них находится в критическом состоянии, другой получил незначительные травмы ноги.

В январе текущего года после серии замлетрясений в Италии лавина накрыла гостиницу с постояльцами и персоналом внутри. Тогда погибло 29 человек, одиннадцать удалось спасти.

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