Российская авиация оставила боевиков ИГ в провинции Дейр-эз-Зор без складов
4 февраля 2017, 13:04 [ «АН-онлайн» ]
Российские бомбардировщики нанесли новый удар по позициям «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Как говорится в сообщении Министерства обороны, которое оказалось в распоряжении «АН-онлайн», на сей раз целью удара стали склады ИГ, находившееся в районе города Аль-Маядин. В уничтожении данных объектов были задействованы бомбардировщики Ту-22М3. В воздухе их прикрывали истребители. Летчикам удалось выполнить все задачи, поставленные перед ними командованием.
Исламисты, сосредоточенные в провинции Дейр-эз-Зор, пытаются взять одноименный город. ВКС РФ начали наносить регулярные удары по ним во второй половине января.
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