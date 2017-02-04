Российская авиация оставила боевиков ИГ в провинции Дейр-эз-Зор без складов

Российские бомбардировщики нанесли новый удар по позициям «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, которое оказалось в распоряжении «АН-онлайн», на сей раз целью удара стали склады ИГ, находившееся в районе города Аль-Маядин. В уничтожении данных объектов были задействованы бомбардировщики Ту-22М3. В воздухе их прикрывали истребители. Летчикам удалось выполнить все задачи, поставленные перед ними командованием.

Исламисты, сосредоточенные в провинции Дейр-эз-Зор, пытаются взять одноименный город. ВКС РФ начали наносить регулярные удары по ним во второй половине января.

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