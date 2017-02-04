США постепенно отменяют санкции против России

На фоне новых союзнических отношений борьбы России и США против террористов ИГИЛ и начнётся постепенная отмена санкций против Москвы. Первым может быть снят введённый Обамой запрет на сотрудничество Пентагона с Россией в оборонной сфере.



Против такого во время войны с террором не сможет вякнуть ничего серьёзного даже главный русофоб сенатор Маккейн. Кроме этого возможно найти общие интересы супердержав и в Афганистане.



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