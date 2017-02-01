Полиция заставила туристку сцеживать молоко в аэропорту Германии

Необычный случай произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Жительницу Сингапура и мать двоих детей заставили сцеживать молоко перед посадкой на борт.

Как рассказала сама женщина, при досмотре полицейские нашли в ее сумке молокоотсос. Они не сразу поверили, что это настоящий прибор, который используют матери для сцеживания грудного молока. Как сообщается, стражей порядка смутило, что женщина садилась в самолет без ребенка.

В итоге, по словам туристки, ее отвели в комнату, предназначенную для проведения допросов. Там женщину попросили доказать, что у нее действительно есть лактация. Для этого туристке пришлось самой сцедить молоко, сообщает lenta.ru.

По словам женщины, такое общение длилось около часа. И лишь потом она поняла, насколько оно было унизительно. Она планирует подать на полицейских в суд.