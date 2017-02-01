Кандидат в президенты Франции подвергся компромату

Чем ближе президентские выборы во Франции, тем грязнее становится политическая борьба. Кроме публикации WikiLeaks нескольких тысяч документов о кандидатах Ле Пен и Фийоне, начались скандалы из-за комроматов.

В частности, Франсуа Фийон получил удар по репутации из-за информации в СМИ, что его жена Пенелопа более десяти лет была трудоустроена помощницей своего мужа и сотрудницей журнала, принадлежащего его друзьям. При этом, получая зарплату, никакой реальной работы она якобы не выполняла. Более того, до 90 тысяч евро из бюджета оказалось выплачено взрослым детям Фийонов. Уже ведется следствие, допросы и обыски.

Подверглась дискредитации и Марин Ле Пен за то, что будто бы оплачивала работу своим охраннику и ассистентке в размере сотрудников парламента. Можно ожидать продолжения после последней публикации WikiLeaks о кандидатах.

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