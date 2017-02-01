В архивах WikiLeaks находятся 1,1 тыс. документов, связанных с Марин Ле Пен

В среду, 1 февраля, стало известно, что в архивах WikiLeaks в настоящий момент находятся около 1,1 тысячи документов, которые имеют непосредственное отношение к Марин Ле Пен - кандидату на пост президента Франции.

В сообщении WikiLeaks, опубликованном на официальной странице сайта в соцсети Twitter, говорится, что по лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в архивах имеются 1138 документов.

Кроме того, сегодня представители организации отметили, что на сайте находятся 3,6 тысячи документов, которые имеют отношение к другому кандидату на пост президента Франции, экс-премьера страны Франсуа Фийону, супруга которого сейчас оказалась в центре громкого скандала из-за своей зарплаты.