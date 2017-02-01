ВСУ обстреляли ДНР более трех тысяч раз за минувшую ночь

Массированная атака ДНР со стороны ВСУ продолжается. В СМИ появились некоторые данные о пострадавших.

Как сообщается, только за минувшую ночь силовики открыли огонь по ДНР более трех тысяч раз. При этом выстрелы производились из минометов, артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня. Также стали известны некоторые данные о количестве пострадавших среди мирных жителей. Как сообщается, в результате обстрелов было ранено пять человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, пишет life.ru.

Напомним, что ранее Петр Порошенко заявил, что ВСУ не атакуют, а обороняются. При этом он похвалил силовиков за блестящее ведение ответного огня.